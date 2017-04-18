 В Якутске обсужден законопроект «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»

На днях в рамках совместной работы Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» и Общественного Совета партийного проекта «Единая Россия» состоялся круглый стол на тему: «Дом садовода — опора семьи». Основной целью проведения круглого стола явилось обсуждение проекта федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предложений по обеспечению выращивания местной экологически чистой продукции, конкурентоспособности отечественного продовольствия, вопросов инфраструктуры.

В рамках круглого стола проанализированы необходимые практические шаги по государственной поддержке инфраструктуры садоводческих, огороднических, дачных хозяйств округов и сел республики.

Участниками круглого стола было отмечено, что в условиях городских территорий слабо развивается инфраструктура садоводческих, огороднических некоммерческих объединений, ориентированных на обеспечение выращивания местной экологически чистой продукции и импортонезависимости населения республики.

В работе круглого стола активное участие приняли 16 человек, среди них депутаты Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я), Якутской городской Думы, министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), представители органов местного самоуправления и различных отраслей, представляющие интересы организации, предприятий и дачные некоммерческие общественные объединения города Якутска.

В результате обсуждения докладов участники круглого стола единогласно отметили актуальность обсуждаемого вопроса. В ходе выступлений были рассмотрены многие важные задачи.

Участниками рассмотрены важные направления, которые должны быть учтены при подготовке проекта поправок ко второму чтению законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Были затронуты жизненно важные вопросы, касающиеся трудностей обеспечения кворума на общих собраниях в случае ликвидации института уполномоченных; вопрос передачи электросетей на баланс ресурсосберегающих организаций или муниципалитетов; предусмотрения решений или мер, направленных на урегулирование вопросов, связанных с должниками; необходимости включения в законопроект положений о государственной и муниципальной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства в рамках государственных программ по программе «Жилище»; государственной поддержки развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства в округах и селах республики.

В целях увеличения выращивания местной экологически чистой продукции, импортонезависимости и сбыта производимой продукции на территории республики участники круглого стола приняли рекомендацию разработать систему нормативно-правового обеспечения государственной поддержки развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики республики рекомендовано осуществить государственную поддержку развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства по программным мероприятиям Минсельхоза РС (Я).