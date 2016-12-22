В Якутске обсуждаются вопросы дополнительного образования детей

В эти дни в г. Якутске работает межрегиональная научно-практическая конференция «Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы», посвященная Году дополнительного образования детей в Республике Саха (Якутия). Это итоговое мероприятие Года дополнительного образования детей в сфере образования, культуры и спорта. Конференция собрала около 200 человек из 22 районов республики, в том числе г. Якутска. Это работники учреждений дополнительного образования и ведущие практики-инноваторы. Почетными гостями конференции стали первый Президент РС (Я), государственный советник РС (Я) Михаил Ефимович Николаев и федеральные эксперты в области дополнительного образования: Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра социально-экономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ, доцент, к.псих.н., Золотарева Ангелина Викторовна, директор Ярославского ИРО, профессор, д.п.н., Славин Семен Сергеевич, старший научный сотрудник Федерального института развития образования и др.

Работа конференции началась с пленарного заседания, которое состоялось сегодня 22 декабря в первой половине дня. Заседание открылось видеопоздравлением заместителя министра образования и науки России Вениамина Каганова. Обращаясь к участникам научно-практической конференции Вениамин Шаевич отметил: “Это очень важная тема и очень важная сфера нашей деятельности. Ведущие специалисты образования все больше сходятся во мнении, что дополнительное образование должно играть всё большую и большую роль. Если в общем образовании ребенок должен получить знания и умения, навыки общения, то в сфере дополнительного образования, которое он выбирает самостоятельно он должен найти возможность и применить и свои знания и получить необходимые навыки творческой работы совместно со взрослыми. При этом все направленности общего образования остаются важными”.

Далее были заслушаны интересные выступления практиков и экспертов. С основным докладом “Год дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) как старт модернизации региональной системы дополнительного образования детей” выступила первый заместитель министра образования и науки Якутии, доктор педагогических наук Феодосия Габышева. Феодосия Васильевна представила очень содержательный доклад по основным направлениям работы дополнительного образования. Прежде всего это внедрение персонифицированного финансирования. Напомним, что в апреле этого года Якутия успешно прошла конкурсный отбор Министерства образования и науки РФ и выиграла субсидию из федерального бюджета в размере 37 млн. руб. на развитие дополнительного образования в республике. Также в своем докладе она затронула вопросы развития инфраструктуры дополнительного образования, научно-техническое творчество детей, профориентационную работу, экологическое образование детей, спортивное движение, кадровый потенциал дополнительного образования, рассказала о реализуемых проектах, таких как “Музыка для всех”, техногородок “Юные якутяне”, об успешном участии наших детей в национальном чемпионате JuniorSkills.

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин выступил на тему: «Дополнительное образование детей в сфере культуры искусства республики».

Далее выступили гости из других субъектов России. Так, директор Центра Высшей школы экономики Сергей Косарецкий рассказал о внедрении приоритетного проекта «Образование». Отрадно, что одним из ключевых проектов является проект «Доступное дополнительное образование для российских детей». Сергей Геннадьевич отметил, что данный проект повысит доступность дополнительного образования и станет основанием для разворачивания масштабной работы, вовлекающей все регионы страны. Речь идет о формировании такой экосистемы на принципах сетевого взаимодействия, государственно-частного партнерства. Другой федеральный эксперт Золотарева Ангелина, ректор Института развития образования и повышения квалификации Ярославской области выступила на тему «Инновации в развитии дополнительного образования детей». Семен Славин, старший научный сотрудник Федерального института развития образования рассказал о правовом и организационно-методическом сопровождении эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей.

Напомним, что все эксперты были на открытии Года дополнительного образования в январе этого года и сегодня отметили огромную проделанную работу республики в течение всего года, используя потенциал всей сети образования.

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