В Якутске обсудят внедрение передовых агротехнологий 

12 апреля в Большом зале Окружной администрации состоится научно-практическая конференция «Внедрение передовых агротехнологий в городе Якутске».

С 8.30 – 09.00 регистрация участников. Время проведения мероприятия с 9.00 до 13.00.

В программе круглый стол «Трансфер агротехнологий и практические шаги по организации процесса передачи готовых и внедрения новых агротехнологий».

Участники конференции также обсудят создание необходимых условий для подготовки высококвалифицированных агропрофилированных кадров, связанных с развитием сельского хозяйства на территории городского округа, реализацию муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск», на 2013-2017 годы», перспективы развития животноводческих комплексов на территории городского округа «город Якутск», потребности городского округа «город Якутск» в инновационных и современных агротехнологиях, вопросы бизнес-планирования, кредитования сельхозтоваропроизводителей, в том числе и в сегменте малого и микробизнеса, региональный опыт работы и перспективы государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации и многие другие темы.