В Якутске обсудили проблемы воспитания трудных подростков

Родительская общественность столицы 13 декабря организовала встречу с представителями ММУ МВД «Якутское». На встречу подошел врио начальника УУП и ПДН ММУ МВД РФ «Якутское», подполковник полиции Игорь Ефремов. Также приняли участие заместитель начальника Управления образования г. Якутска Егор Охлопков, председатель ОО «Родительский совет» города Якутска Туйара Колесова, депутат Якутской городской Думы, заместитель председателя родсовета города Якутска Айаан Васильев, председатели и члены родительских комитетов более 35 школ столицы, социальные педагоги.

Были обсуждены вопросы правонарушений среди несовершеннолетних, взаимодействия участковых и родителей в случае обнаружения подростков на улице в позднее время. Участники встречи также обсуждали, как ограничить ребенка от социальных сетей, запрещенных сайтов и групп суицидального характера.

Большой интерес вызвало выступление директора ООО «Технопрогресс» Олега Аржакова, презентовавшего нарукавную повязку с сигнальным элементом «Светлячок».

«Повязка имеет ярко-оранжевый цвет, к которой прикреплена светосигнальная лампа с тремя режимами свечения и светоотражающие полоски, позволяющие заметить пешехода за 50 м, а активное световое горение за 1200 м. Повязку может носить не только ребенок, но и взрослый, собираясь в лес, на охоту или в дорогу», — рассказал он.

Родители предложили организовать народные дружины, родительские патрули, увеличить количество «постов полиции» в округах, предусмотреть эффективную и быструю систему взаимодействия с участковыми. Прозвучали предложения по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

«Поступило также предложение о создании школы родителей. Наш городской совет достаточно плотно занимается этим вопросом. Регулярно проводятся семинары, встречи с родителями. В первую очередь, ответственность ложится на плечи родителей, которые не должны пустить на самотек этот сложный и кропотливый процесс. Не секрет, что сегодня многие родители, особенно молодые, безответственно относятся к своим обязанностям. Они выдают своему ребенку гаджет, лишь бы он их не беспокоил и занимаются своими делами. Эта практика начинается почти с полутора лет», — рассказал заместитель председателя родительского комитета города Якутска Айаан Васильев.

«Мероприятие прошло по инициативе городского родительского совета. В прошлом месяце состоялась аналогичная встреча с Прокуратурой г. Якутска, где председатели родительских комитетов задавали проблемные вопросы. По уже сложившейся традиции мы решили провести встречу с представителями МВД. Пригласили социальных педагогов, которые непосредственно ведут работу с трудными подростками», — отметил он.

Подводя итоги встречи, Айаан Васильев отметил, что проблемы правонарушения среди подростков очень волнуют родительскую общественность. «Сегодня мы услышали, какая работа ведется в этом направлении по линии полиции. Встреча прошла очень насыщенно и продуктивно. Будем работать дальше. Следующую встречу планируем провести с председателем Комиссии социальной политики Якутской городской Думы Антониной Кычкиной», — отметил Айаан Васильев.