В Якутске обсудили проблемы независимой оценки качества дополнительного образования детей

В рамках февральского совещания работников образования и науки 6 февраля состоялся семинар«Организация и проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей: подходы, механизмы, технологии» с участием специалистов Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея КОСАРЕЦКОГО, доцента, к.психол.н., директора Центра социально-экономического развития школ, и Татьяны МЕРЦАЛОВОЙ, к.п.н., ведущего научного сотрудника.

Лекции московских ученых прослушали 98 педагогов из 23 улусов и г. Якутска, среди которых руководители отделов по воспитательной работе управлений образованием, директора, заместители директоров и методисты учреждений дополнительного образования детей.

Открывая мероприятие, директор Республиканского центра развития дополнительного образования и детского движения Мария ПЕТРОВА отметила, что одним из направлений реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации является развитие системы регулирования качества дополнительного образования. Именно под лозунгом повышения качества в последние годы идет модернизация дополнительного образования детей в России.Отныне все образовательные организации дополнительного образования будут подвергаться независимой оценке качества образовательной деятельности.

Зачем оценивать? Кто и как оценивает? Что оценивать? – на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов.

По словам Сергея Косарецкого, обязанность проводить такую оценку возлагается на общественные советы, которые должны быть созданы на всех уровнях: федеральном, в каждом регионе, муниципальной территории, образовательной организации. Деятельность таких общественных советов предусматривает активное участие всех общественных организаций, движений, отдельных граждан, заинтересованных в достижении современного качества образования.

Как разъяснила Татьяна Мерцалова, независимая оценка качества образования (НОКО) возникла как общественная инициатива. Сейчас она регулируется государственными нормативными правовыми актами. Основная цель НОКО – предоставление гражданам информации о качестве оказания услуг, а также повышение качества деятельности организаций. НОКО проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.Объекты НОКО – это, в первую очередь, образовательные программы, которые реализует учреждение; условия, где обучаются дети, сайт учреждения; результаты освоения детьми программ; деятельность управленцев образованием.

В ходе семинара педагоги задали много вопросов. Как оценить учреждение, если один удовлетворен тем, что ребенок с удовольствием ходит в кружок робототехники, потому что ему там интересно, а другой – не удовлетворен тем, что хореографическая студия не вывозит детей на конкурсы в другие города? Как будут учитываться условия сельской глубинки, специфика учреждений? Можно ли считать независимой оценку учредителя, органа управления? Что интересует экспертов в минимальной степени?

Слушатели также подняли вопрос о необходимости формирования дополнительных критериев независимой оценки качества дополнительного образования детей на территории республики.

Сегодня Татьяна Мерцалова проводит индивидуальные консультации для экспертов НОКО из муниципальных районов.