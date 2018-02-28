В Якутске обсудили дизайн-проект сквера труженикам тыла

В рамках нового этапа реализации национального, приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 27 февраля в Управлении Центрального округа состоялось общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства Сквера труженикам тыла.

В обсуждении проекта приняли участие ветераны и общественность Центрального округа, главный ландшафтный архитектор Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска Мария Романова, заместитель генерального директора АО «Водоканал» Николай Жестков, руководитель ООО «ЖЭУ «Центральное» Иван Захаров.

Главный ландшафтный архитектор Мария Романова отметила, что в прошлом году на территории Центрального округа, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», проведено комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по пр. Ленина, 7- 7/2. Проект был включен в ТОП-5 лучших проектов Министерства строительства и ЖКХ России по итогам 2017 года.

«В прошлом году также на площадке за кинотеатром «Центральный» на месте снесенного деревянного строения по ул. Курашова в рамках федеральной программы началось строительство Сквера труженикам тыла. Большую финансовую помощь в реализации проекта оказало акционерное общество «Водоканал». Проект Сквера труженикам тыла, собрав большое количество голосов общественности, включен в список восьми наиболее проработанных проектов для дальнейшего рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств столицы», — отметила Мария Алексеевна.

Активистам Совета ветеранов Центрального округа был представлен дизайн-проекта Сквера труженикам тыла, включающий в себя обустройство сухого фонтана, озеленение, установку урн и скамеек для отдыха горожан и гостей столицы.

Участие в строительстве сквера одного из старейших градообразующих предприятий послужит большим вкладом в благоустройство общественных пространств. Заместитель генерального директора АО «Водоканал» Николай Жестков поделился, что коллектив планирует на отведенной территории сквера установить информационный стенд с историей становления предприятия, увековечить память старейших сотрудников, ковавших победу в тылу.

Ветераны высказали мнение, что Сквер труженикам тыла должен быть направлен только на увековечение памяти ветеранов тыла. «Мы не должны смешивать два совершенно разных понятия, если АО «Водоканал» вложился в строительство сквера, пусть разместят табличку с надписью, что сквер построен при финансовой поддержке предприятия. А размещать информацию об истории становления предприятия не совсем уместно», — подчеркнула председатель Совета ветеранов Центрального округа Варвара Дмитриева.

Ветераны обратили внимание представителей архитектурного сообщества на озеленение территории сквера, установку урн и скамеек, чтобы архитектурный облик не был размыт, и в то же время отвечал новым реалиям современного веяния.

В завершение встречи общественность округа выразила уверенность, что проект строительства Сквера труженикам тыла обязательно будет поддержано ветеранами, трудовыми коллективами и жителями Центрального округа в рейтинговом голосовании, которое пройдет 18 марта — в День выборов Президента Российской Федерации. «Общественность Центрального округа полностью поддерживает строительство Сквера труженикам тыла, так как для нас это имеет особый исторический смысл. Мы готовы прийти на участковые избирательные участки и отдать свои голоса за строительство сквера», — отметили ветераны.

Как известно, по итогам первого этапа реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» утвержден перечень восьми ключевых общественных пространств:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

— Бульвар учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

— Сквер землеустроителей.

18 марта горожане должны выбрать проекты, которые, по их мнению, нужно благоустроить до конца 2018 года.