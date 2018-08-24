В Якутске новый знакомый выхватил у девушки телефон и скрылся

Подозреваемый в совершении грабежа был установлен «по горячим следам». Задержанным оказался нигде не работающий, ранее судимый за угон, 34-летний уроженец г.Якутска.

Установлено, что женщина распивала спиртные напитки со своим приятелем на улице, после чего к ним подошел и решил подсесть неизвестный молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения. После того как спиртное закончилось, женщина с новым знакомым решила сходить в магазин «за добавкой». В это время злоумышленник, решил, что много уже с новых знакомых «не взять», выхватил телефон у приятельницы и скрылся. После чего сдал его в ломбард, а вырученные деньги в размере 3500 рублей подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», cанкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет.