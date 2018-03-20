В Якутске ночью вспыхнул пожар в гаражном кооперативе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 марта 2018 г. в 02.41 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Заводская в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден частный гараж и автомобиль «Toyota Premio» по всей площади 32 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Виновный и ущерб устанавливается.

19 марта 2018 г. в 05.19 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре кооперативных гаражей на улице Чайковского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража был виден дым. В результате пожара огнем повреждены гаражи и автомашины на общей площади 77 кв.м. Пожарными спасено 3 гаража и 2 единицы техники. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

19 марта 2018 г. в 05.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на пер.Белое Озеро в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади. Спасен частный дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

19 марта 2018 г. в 16.54 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании автомашины на Покровском тракте Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела автомашина. В результате пожара огнем повреждена кабина автомашины на площади 2 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.