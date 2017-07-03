В Якутске — Неделя бытового обслуживания

Сегодня в городе Якутске началась Неделя бытового обслуживания для представителей малого и среднего предпринимательства. Мероприятие организовано Министерством инвестиционного развития и предпринимательства РС (Я) и Центром поддержки предпринимательства РС (Я) и пройдет с 03 по 07 июля.

Заявки на участие в Неделе бытового обслуживания подали более 100 предпринимателей из разных районов Якутии. В программе мероприятий для них организованы бесплатные семинары, практические и тематические сессии от ведущих бизнесменов. В течении недели участники на разных площадках смогут повысить свое мастерство в таких направлениях как пошив одежды, фотографирование, ремонт авто и бытовой техники, парикмахерское дело, маникюр и визаж. Также ожидаются тематические сессии, где участники обсудят проблемные вопросы сферы бытового обслуживания.

Подробную программу Недели бытового обслуживания можно посмотреть на портале малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru.