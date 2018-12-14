В Якутске накрыли зал игровых автоматов

В ходе операции «Быт», сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» выявлен факт незаконной организации и проведения азартных игр. Зал с игровыми автоматами располагался в одном из зданий по улице Кальвица.

В результате проверки поступившей информации полицейские выяснили, что залы функционировали, соблюдая меры конспирации, помещения оборудованы надежными металлическими дверями. Пропуск осуществлялся только для постоянных клиентов заведения. На момент прибытия сотрудников полиции внутри помещений находилось семь посетителей, а также администратор 29 — летняя уроженка Якутска, принимавшая деньги от клиентов. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли 15 игровых автоматов (монитор, системный блок и 2 роутера).

По факту незаконной организации и проведения азартных игр проводится проверка.