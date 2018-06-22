В Якутске «накрыли» преступную группировку организаторов азартных игр

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя г. Якутска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кроме того, следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении пяти сообщников подозреваемого по факту участия в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По данным следствия, 44-летний местный житель в январе 2016 года в целях регулярного незаконного извлечения финансовой выгоды создал преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для получения дохода от незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны в составе организованной группы.

Для организации и проведения азартных игр мужчина использовал игровое оборудование в виде игровых автоматов, а также игровое оборудование, выдаваемое за внебиржевые терминалы.

При этом организатор вовлек в преступное сообщество лиц, которые непосредственно занимались организацией и проведением азартных игр, а в последующем стал осуществлять общее руководство структурными подразделениями и участниками преступного сообщества.

С января 2016 по 17 июня 2018 года, до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ по республике, участники преступного сообщества и его руководитель организовали азартные игры в нежилых помещениях города на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина.

Организатор преступления по ходатайству следствия взят под стражу, как и двое из наиболее активных участников преступного сообщества.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.