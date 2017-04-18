В Якутске награждены победители конкурса детских рисунков «Мой двор»

Среди учащихся начального и среднего звена общеобразовательных учреждений, воспитанников центров детского творчества и учреждений дополнительного образования был проведен конкурс детских рисунков «Мой двор!» в рамках реализации федеральной программы по созданию комфортной городской среды.

Городской конкурс детских рисунков, приуроченный Году экологии в РФ и Году добра в Якутске, прошел в целях экологического воспитания подрастающего поколения. В конкурсе приняли участие свыше 150 детей, из поступивших работ жюри выбрало 10 лучших рисунков.

18 апреля в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное награждение победителей конкурса рисунков «Мой двор!».

Первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ поблагодарил детей и педагогов за активное участие: «На конкурс представлены прекрасные работы, каждый рисунок по-своему оригинален. Активность учащихся и педагогов была очень приятна для нас. Уверен, что все рисунки можно смело использовать как основу дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий».

Дмитрий Садовников отметил, что программа по созданию комфортной городской среды реализуется под патронатом партии «Единая Россия», исполнение программы стоит на контроле не только у органов власти, но и, самое главное, у населения города.

Благодарственными письмами и памятными подарками награждены:

— Павел — Айастаан АНТОНОВ, ученик 3 «а» класса, СОШ №9;

— Света ГАПЕЕВЦЕВА, воспитанница изостудии «Аревик», Детский (подростковый) центр;

— Анжелика ГРАЧЕВА, ученица 3 «б» класса, МСОШ №2;

— Артур ЕФИМОВ, ученик 1 «в» класса, МСОШ №2;

— Алина ЗУБОВА, ученица 4 «в» класса, МСОШ №2;

— Алена КОНОНОВА, ученица 4 «а» класса, МСОШ №19;

— Алена ЛАПТЕВА, ученица 3 «а» класса, МСОШ №2;

— Диана СЛЕПЦОВА, воспитанница изостудии «Радуга», Детский (подростковый) центр;

— Таня ТОКАРЕВА, воспитанница изостудии «Радуга», Детский (подростковый) центр;

— Яна ЯНУШКЕВИЧ, воспитанница изостудии «Эврика», Детский (подростковый) центр.