В Якутске награждены победители конкурса детских рисунков «Мой двор»

Среди учащихся начального и среднего звена общеобразовательных учреждений, воспитанников центров детского творчества и учреждений дополнительного образования был проведен конкурс детских рисунков «Мой двор!» в рамках реализации федеральной программы по созданию комфортной городской среды.
Городской конкурс детских рисунков, приуроченный Году экологии в РФ и Году добра в Якутске, прошел в целях экологического воспитания подрастающего поколения. В конкурсе приняли участие свыше 150 детей, из поступивших работ жюри выбрало 10 лучших рисунков.
18 апреля в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное награждение победителей конкурса рисунков «Мой двор!».
Первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ поблагодарил детей и педагогов за активное участие: «На конкурс представлены прекрасные работы, каждый рисунок по-своему оригинален. Активность учащихся и педагогов была очень приятна для нас. Уверен, что все рисунки можно смело использовать как основу дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий».
Дмитрий Садовников отметил, что программа по созданию комфортной городской среды реализуется под патронатом партии «Единая Россия», исполнение программы стоит на контроле не только у органов власти, но и, самое главное, у населения города.
Благодарственными письмами и памятными подарками награждены:
— Павел — Айастаан АНТОНОВ, ученик 3 «а» класса, СОШ №9;
— Света ГАПЕЕВЦЕВА, воспитанница изостудии «Аревик», Детский (подростковый) центр;
— Анжелика ГРАЧЕВА, ученица 3 «б» класса, МСОШ №2;
— Артур ЕФИМОВ, ученик 1 «в» класса, МСОШ №2;
— Алина ЗУБОВА, ученица 4 «в» класса, МСОШ №2;
— Алена КОНОНОВА, ученица 4 «а» класса, МСОШ №19;
— Алена ЛАПТЕВА, ученица 3 «а» класса, МСОШ №2;
— Диана СЛЕПЦОВА, воспитанница изостудии «Радуга», Детский (подростковый) центр;
— Таня ТОКАРЕВА, воспитанница изостудии «Радуга», Детский (подростковый) центр;
— Яна ЯНУШКЕВИЧ, воспитанница изостудии «Эврика», Детский (подростковый) центр.comments powered by HyperComments