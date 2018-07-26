В Якутске наградили лучших следователей

Приказом Председателя Следственного комитета России сотрудники следственного управления СКР по Якутии отмечены высокими наградами.

В свой профессиональный праздник – День сотрудника следственных органов России – три офицера Следственного управления Якутии получили приятную новость. Приказом Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина они приставлены к наградам.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности руководитель Вилюйского межрайонного следственного отдела подполковник юстиции Артур Арбыкин награжден медалью «За верность служебному долгу».

Медалью «За отличие» награжден руководитель Центрального МСО полковник юстиции Александр Бравин.

Почетной грамотой Председателя Следственного комитета России награжден руководитель следственного отдела по Ленскому району капитан юстиции Эдуард Шоболов.

Преданность профессии следователя, дисциплинированность, высокие моральные принципы всегда отличали следователей, а что касается награжденных руководителей, в них эти качества развиты вдвойне.

Коллеги поздравляют награжденных сотрудников и желают им хороших показателей в служебной деятельности, здоровья и всего наилучшего.