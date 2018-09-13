В Якутске начнут работать врачи из Монголии!

С 21 сентября в Центре комплементарной медицины и СПА «Канти» начнут работу врачи монгольской традиционной медицины Пурэвжав Эрдэнэ-Очир и Полоож Бямбадорж.

Доктор Эрдэнэ-Очир — врач традиционной медицины высшей категории, профессор клиники, отличник здравоохранения Монголии, имеет государственные награды за вклад в здравоохранение, сертификат на интеллектуальное право за труд «Распознавание болезней по пульсу». После окончания медицинского университета он долгие годы работал врачом, преподавателем на факультете традиционной медицины, на сегодняшний день руководит клиникой монголо-тибетской медицины в городе Мурэн Хувсгульского аймака Монголии.

Доктор Бямбадорж имеет диплом врача традиционной медицины, работал в государственных больницах, частных клиниках Монголии, по приглашению клиник восточной медицины не раз приезжал в Республику Бурятия для приема пациентов.

Как будет проводиться прием у врачей?

Обычно при первом знакомстве с пациентом врач проводит опрос, осматривает кожу, глаза, язык, места локализации боли. Одним из основных методов является пульсовая диагностика, которая определяет состояние органов и систем. Она позволяет определить причины заболевания, характер и степень выраженности болезни (даже на самой ранней стадии, когда современная диагностика не в состоянии выявить патологическое начало, что особенно важно для профилактики заболеваний). Самое главное, это помогает подобрать наиболее подходящее индивидуальное сочетание лечебных процедур.

После первичной консультации и диагностики организма врачи назначают внешние методы терапии: моксотерапию, масляное прогревание, вакуум-терапию, лечебный массаж, мануальную терапию, иглорефлексотерапию, при необходимости выписывают фитопрепараты.

Врачи будут работать с пациентами с хроническими заболеваниями костно-мышечной системы, системы кровообращения, нервной системы, мочеполовой системы, органов пищеварения и дыхания, а также лицами, нуждающимися в восстановлении после травм и операций.

Предварительная запись и прием к Пурэвжав Эрдэнэ-Очиру и Полоож Бямбадоржу проводится в Центре комплементарной медицины и СПА «Канти» по адресу: г.Якутск, 202 микрорайон, корпус 14/4.

Центр расположен на первом этаже здания, что удобно для пациентов с ограниченными физическими возможностями.

г.Якутск, мкр. 202, корпус 14/4. Тел.: 44-02-02, 8924-166-11-66, 40-32-32, 8924-170-32-32.

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ООО «Оздоровительный центр «Канти», юридический адрес: г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 14/4.

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