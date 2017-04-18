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В Якутске начинаются субботники по санитарной очистке

В столице стартовали традиционные весенние субботники по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий округов и пригородов. Об этом на еженедельной планерке работников жилищно-коммунального комплекса сообщил первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий САДОВНИКОВ.

Субботники проводятся в рамках трехмесячника по санитарной очистке, где участие принимают коллективы управляющих компаний, товарищества собственников жилья, трудовые коллективы предприятий и организаций, молодежные и общественные объединения, горожане.

УК и ТСЖ должны организовать субботники по санитарной очистке и благоустройству на своих прикрепленных территориях, а трудовым коллективам и общественникам с определением места проведения субботников помогают управления округов и пригородов. Управы должны подготовить в адрес МУП «Жилкомсервис» заявки на предоставление специальных талонов, по которым физические и юридические лица могут бесплатно вывозить твердые бытовые отходы на мусорный полигон.

«Чтобы люди не вывозили мусор и бытовые отходы куда попало, где зачастую образуются несанкционированные свалки, нужно довести информацию о бесплатном вывозе отходов по специальным талонам на мусорный полигон. Управляющие компании и ТСЖ совместно с жильцами должны принимать активное участие в субботниках по уборке накопившегося за зиму мусора», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

Отметим, что 29 апреля на всей территории России в рамках Года экологии запланировано проведение Всероссийских субботников, в которых участвует и город Якутск.

На планерке были также обсуждены текущие вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Председатель Административной комиссии города Якутска Николай ГАБАЙДУЛЛИН внес предложение о проведении рейдовых мероприятий с участием сотрудника АО «Водоканал» по предупреждению несанкционированных сливов жидких бытовых отходов в канализационные коллекторы и колодцы предприятия. В частности, было отмечено, что такая проблема существует по колодцу, который расположен по ул. Широких-Полянского.

Заместитель генерального директора АО «Водоканал» Сергей ДИДЕНКО поддержал предложение о проведении совместных рейдов.

Руководитель МУП «Жилкомсервис» Андрей ЛЕБЕДЕВ и АО «Якутдорстрой»  Амирхан ЯНДИЕВ доложили, что предприятия работают в усиленном режиме.  На сегодняшний день для откачки талых вод задействовано 12 единиц насосной техники.

Представители управляющих компаний отметили, что при откачке талых вод необходимо обратить внимание на ул. Билибина, 35.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Якутска работают в штатном режиме.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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