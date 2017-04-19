В Якутске начинаются субботники по санитарной очистке

В столице стартовали традиционные весенние субботники по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий округов и пригородов.

Субботники проводятся в рамках трехмесячника по санитарной очистке, где участие принимают коллективы управляющих компаний, товарищества собственников жилья, трудовые коллективы предприятий и организаций, молодежные и общественные объединения, горожане.

УК и ТСЖ должны организовать субботники по санитарной очистке и благоустройству на своих прикрепленных территориях, а трудовым коллективам и общественникам с определением места проведения субботников помогают управления округов и пригородов. Управы должны подготовить в адрес МУП «Жилкомсервис» заявки на предоставление специальных талонов, по которым физические и юридические лица могут бесплатно вывозить твердые бытовые отходы на мусорный полигон.