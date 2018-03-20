В Якутске начинается Декада архитектуры и дизайна

С 21 по 31 марта Союз архитекторов Якутии при поддержке Министерства архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия), Окружной администрации города Якутска проводит традиционную Декаду архитектуры и дизайна в целях популяризации профессии архитектора и дизайнера.

В рамках декады запланированы выставки, олимпиады, презентации, лекции, конференции, экскурсии, выездной воркшоп.

Торжественное открытие декады состоится 21 марта в 13 часов в здании Инженерно-технического института СВФУ по ул. Кулаковского, 50, где развернется выставка «Архитектура Якутии. Традиция и перспектива». Центральной экспозицией выставки станут работы заслуженного архитектора Якутии Ивана Семеновича Лукина, в честь его 80-летнего юбилея. В рамках выставки состоится смотр — конкурс лучших дипломных работ учебных заведений по направлению «Архитектура» по итогам 2017 года и инсталляций на тему «Архитектура будущей Арктики». Победителям конкурса вручат персональные гранты — премии в память аксакалов архитектуры Иннокентия Алексеевича Слепцова, Олега Георгиевича Карамзина, Клима Георгиевича Туралысова.

В торжественной обстановке будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Союзом архитекторов Якутии и Союзом дизайнеров Якутии, а также тройственное Соглашение о непрерывном образовании между Центром детского архитектурного творчества при Союзе архитекторов, Якутским художественным училищем и кафедрой архитектуры ИТИ СВФУ им. МК Аммосова.

В стенах Якутского художественного училища и здания инженерно-технического института СВФУ будет организован республиканский конкурс-олимпиада детского архитектурно-художественного творчества для школьников и студентов, где примут участие дети со всей республики, прошедшие предварительный конкурсный отбор в зональных олимпиадах. Торжественное открытие олимпиады состоится 23 марта в здании Исторического парка «Россия — моя история», где впервые в республике будет заложена традиция установки QR-кодов на фасаде зданий с информацией об архитекторе, авторе проекта и специалистов, принявших участие в проектировании зданий.

В тот же день пройдет дискуссия по реализации программы «Комфортная городская среда»:

— презентации выставки-конкурса концептуальных световых арт-объектов «СВЕТУАРИЙ 2018»,

— презентация и обсуждение «Биеннале современного искусства 2018»,

— презентация выездного практикума «Комфортная городская среда» на примере Южной Кореи,

— презентация и обсуждение проектов, реализуемых по программе «Формирование комфортной городской среды».

Учащиеся и студенты выполнят задания по рисунку и черчению, а в последний день декады 25 марта запланирован выездной воркшоп в мкр. Кангалассы, где ребята на местности выполнят задание по выработке концепции застроек, планируемых для строительства объектов.

С 28 марта в течение двух дней состоится традиционный семинар главных архитекторов муниципальных районов Республики Саха (Якутия).

Декада завершится 31 марта выездным воркшопом архитекторов по разработке концепции благоустройства набережной города Покровска.