В Якутске начался сезон Ярмарок выходного дня

Окружная администрация города Якутска информирует местных товаропроизводителей о дислокации мест проведения ежегодной «Ярмарки выходного дня» для реализации сезонных товаров: рассады, овощей, зелени. Разрешение на право участия в Ярмарке выходного дня вы можете получить по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 207 с 09.00ч до 18.00ч, обед с 13.00ч до 14.00ч при предоставлении следующих документов: документ, удостоверяющий личность продавца; Свидетельство о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя; медицинская книжка установленного образца с полными данными прохождения медицинских обследований. документ, подтверждающий наличие подсобного хозяйства Дислокация мест проведения Ярмарки выходного дня в летний период на территории городского округа «город Якутск» № п/п Адрес Автодорожный округ 1 мкр. Птицефабрика (конечная остановка) 2 ул. Крупской,19 (возле павильона) 3 мкр. ДСК (возле маг. «Экономный») 4 мкр. ДСК (возле маг. «Загадка») 5 пр. Ленина, 50 6 Покровский тракт, 10км Гагаринский округ 7 ул. Можайского, 27 8 ул. Курнатовского, 1/2а 9 ул. Кузьмина, 34в Губинский округ 10 202 мкр. (перед ТЦ «Набережный») 11 202 мкр. корп. 7 (напротив налоговой) Сайсарский округ 12 ул. К. Алексеева, 5/1 13 ул. Каландаришвили, 45 (между маг. «Полесье» и «Горплодоовощи») Строительный округ 14 ул.Дзержинского, 1 15 ул.Дзержинского, 21 (ДЖО) 16 ул.Дзержинского, 51 17 ул. Жорницкого, 27 18 ул. Лермонотова, 23а 19 ул. Лермонотова, 31/2 20 ул. Строителей, 11/1 Октябрьский округ 21 ул. Октябрьская, 24 (Автовокзал, привокзальная площадь) 22 ул. Каландаришвили, 21 23 ул. Каландаришвили, 25 24 ул. Кирова, 21а 25 пр. Ленина, 25 26 пр. Ленина, 37 27 ул. Петровского, 23/1 Промышленный округ 28 ул. 50 лет Советской Армии, 19/1 29 ул. 50 лет Советской Армии, 51/1 30 ул. Б. Марлинского, 32 31 ул. Дзержинского, 32/1а 32 ул. Дзержинского, 42а 33 ул. Дзержинского, 42/5 34 ул. Дзержинского, 42/3а Центральный округ 35 ул. П. Алексеева, 21а 36 ул. Пояркова, 18 37 ул. Пояркова, 21/1 38 пр. Ленина, 13 39 пр. Ленина, 14 Мкр. Марха 40 ул. Строда, 10/2 возле маг. «Аартык» 41 ул. Советская, 5 (МУП «Горснаб») comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Окружной администрации.

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