В Якутске начался сезон Ярмарок выходного дня

Окружная администрация города Якутска информирует местных товаропроизводителей о дислокации мест проведения ежегодной «Ярмарки выходного дня» для реализации сезонных товаров: рассады, овощей, зелени.
Разрешение на право участия в Ярмарке выходного дня вы можете получить по адресу г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 207 с 09.00ч до 18.00ч, обед с 13.00ч до 14.00ч при предоставлении следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность продавца;
- Свидетельство о государственной регистрации физ.лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- медицинская книжка установленного образца с полными данными прохождения медицинских обследований.
- документ, подтверждающий наличие подсобного хозяйства
Дислокация мест проведения Ярмарки выходного дня в летний период на территории городского округа «город Якутск»
|№ п/п
|Адрес
|Автодорожный округ
|1
|мкр. Птицефабрика (конечная остановка)
|2
|ул. Крупской,19 (возле павильона)
|3
|мкр. ДСК (возле маг. «Экономный»)
|4
|мкр. ДСК (возле маг. «Загадка»)
|5
|пр. Ленина, 50
|6
|Покровский тракт, 10км
|Гагаринский округ
|7
|ул. Можайского, 27
|8
|ул. Курнатовского, 1/2а
|9
|ул. Кузьмина, 34в
|Губинский округ
|10
|202 мкр. (перед ТЦ «Набережный»)
|11
|202 мкр. корп. 7 (напротив налоговой)
|Сайсарский округ
|12
|ул. К. Алексеева, 5/1
|13
|ул. Каландаришвили, 45 (между маг. «Полесье» и «Горплодоовощи»)
|Строительный округ
|14
|ул.Дзержинского, 1
|15
|ул.Дзержинского, 21 (ДЖО)
|16
|ул.Дзержинского, 51
|17
|ул. Жорницкого, 27
|18
|ул. Лермонотова, 23а
|19
|ул. Лермонотова, 31/2
|20
|ул. Строителей, 11/1
|Октябрьский округ
|21
|ул. Октябрьская, 24 (Автовокзал, привокзальная площадь)
|22
|ул. Каландаришвили, 21
|23
|ул. Каландаришвили, 25
|24
|ул. Кирова, 21а
|25
|пр. Ленина, 25
|26
|пр. Ленина, 37
|27
|ул. Петровского, 23/1
|Промышленный округ
|28
|ул. 50 лет Советской Армии, 19/1
|29
|ул. 50 лет Советской Армии, 51/1
|30
|ул. Б. Марлинского, 32
|31
|ул. Дзержинского, 32/1а
|32
|ул. Дзержинского, 42а
|33
|ул. Дзержинского, 42/5
|34
|ул. Дзержинского, 42/3а
|Центральный округ
|35
|ул. П. Алексеева, 21а
|36
|ул. Пояркова, 18
|37
|ул. Пояркова, 21/1
|38
|пр. Ленина, 13
|39
|пр. Ленина, 14
|Мкр. Марха
|40
|ул. Строда, 10/2 возле маг. «Аартык»
|41
|ул. Советская, 5 (МУП «Горснаб»)
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации.