В Якутске начался «Кросс Нации — 2018»

Сегодня 15 сентября в Якутске начался Всероссийский день бега «Кросс Нации-2018». Старт забегу дан от стадиона «Юность» и плавательного бассейна «Чолбон», а финишируют бегуны у стадиона «Туймаада».

Ежегодный кросс наций проводится с целью привлечения трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, популяризации легкой атлетики и спорта среди населения и пропаганды здорового образа жизни.

Напоминаем программу мероприятия: