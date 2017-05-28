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28 мая 2017, 11:48
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В Якутске началось предварительное голосование

Сегодня, 28 мая, с 8 часов утра на территории городского округа «город Якутск» открылись 23 площадки для голосования.
В этот день жители Якутска участвуют в предварительном голосовании Партии «Единая Россия» по выбору кандидата на должность главы города.
Оргкомитетом проведена большая подготовительная работа по открытию участков, соблюдены все необходимые требования и технические условия, члены счетных комиссий прошли обучение.
Несмотря на воскресный день, уже с самого утра на участках оживленно, горожане приходят целыми семьями.
В предварительном голосовании принимают участие не только члены и сторонники Партии «Единая Россия», но и все желающие граждане с активной жизненной позицией.
Всем пришедшим на участки выдаются бюллетени с фамилиями кандидатов. Голосование проходит по рейтинговой системе, и отдать свой голос можно сразу за несколько кандидатов.

Сахамин АФАНАСЬЕВ, министр охраны природы РС (Я):
«Я, как человек с активной гражданской позицией, с 9 утра пришел на избирательный участок и отдал свой голос. Считаю, что кандидатам на должность главы города важен голос каждого избирателя, поэтому очень важно участие в предварительном голосовании. Не надо оставаться в стороне, все мы живем в этом городе и должны принимать непосредственное участие в управлении городским хозяйством. Нам не безразлично, кто будет руководить нашей столицей, своим выбором мы уполномачиваем этого человека делать добрые дела, чтобы наш город процветал, стал еще более зеленее и красивее».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, врач-кардиолог Якутской городской больницы:
«Я никогда не пропускаю голосование, всегда отдаю свой избирательный голос. Призываю своих коллег, друзей, горожан в этот прекрасный воскресный день прийти на свои участки и выразить свою позицию. Каких бы политических взглядов каждый из нас не придерживался, а участвовать в голосовании — это наш общий гражданский долг, проявление патриотизма, заботы и любви к нашему городу Якутску».
Отметим, что сегодня отдать свой голос могут граждане, имеющие постоянную регистрацию на территории городского округа «город Якутск», обладающие активным избирательным правом, независимо от партийной принадлежности. Участки работают до 20 часов. Узнать свой участок для голосования можно по ссылке http://er.ykt.ru/node/2124

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Источник: Оргкомитет
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