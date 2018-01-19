В Якутске начались массовые крещенские купания при сорокоградусных морозах.

В канун праздника Крещения Господня на реке Лене освятили Крещенскую купель. В этом году Крещенские купания проходят при настоящих крещенских морозах, температура воздуха в Якутске опустилась до минус 43 градусов. В числе первых в купель окунулся глава Якутска Айсен Николаев.

Старт Крещенским купаниям был дан 18 января, сразу после того, как архиепископ Якутский и Ленский Роман провел чин освящения воды в реке Лене.

«Этот чин мы совершаем в честь Господа нашего, который своим сошествием на землю освятил весь видимый мир, и через это освящение упразднил действие темных сил и устранил преграду между богом и человеком, которая возникла в результате грехопадения. В знак этого союза, мы совершаем освящение воды и верим, что в после молитвы, которую мы вместе совершим, благодать коснется этих вод и они станут священными для каждого кто будет пить эту воду и тех кто будет в нее окунаться», -обратился к собравшимся архиепископ. Он особо подчеркнул, что окунание не будет полезным, если не сопровождается молитвой и верой в бога.

Глава Якутска Айсен Николаев, который всегда окунается в купель в числе первых, отметил, что, несмотря на сильные морозы, крещенские купания пользуются неизменной популярностью у жителей города – ежегодно Крещенский городок посещают порядка 40 тысяч человек.

«Люди во всём мире удивляются, как мы выживаем в таких суровых условиях, а мы не только живём здесь, но и купаемся, когда на улице 40-градусные морозы. Мы уверены, в этом году тоже будет многолюдно», — сказал он. Сам Айсен Николаев придерживается этой традиции с момента ее основания в Якутске и по его словам, крещенское купание для него – глубоко личное таинство, которому всегда предшествует посещение церкви и причастие.

В этом году Крещенские купания в городском округе «город Якутск» проходят в 13-й раз. Организаторами купаний выступает Окружная администрация города Якутска. В течение всего периода купаний будут дежурить сотрудники полиции МУ МВД РФ «Якутское», ГУ МЧС РФ по РС (Я), представители Якутского казачества, врачи Скорой помощи, сотрудники ГАИ, ГИМС, пожарной службы, водолазы и народные дружинники.