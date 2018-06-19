В Якутске началась подготовка к отопительному сезону

В Якутске проводятся подготовительные работы к осенне-зимнему периоду. На данный момент проведена промывка систем в 400 из 1311 многоквартирных домов, 15 из 140 медучреждений столицы республики, снабжаемых теплом от источников ПАО «Якутскэнерго», что больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Якутские энергетики заблаговременно начали работу с потребителями по подготовке к зиме, вручив информационные письма и предписания с перечнем обязательных мероприятий на их объектах. В частности, потребители обязаны произвести промывку систем отопления, опрессовку тепловых водоподогревательных установок горячего водоснабжения, ревизию запорной арматуры, замену аварийных участков тепловых сетей, принадлежащих потребителям.

«Особое внимание потребителям необходимо уделить подготовке узлов учета теплоэнергии: все работы проводятся только в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, – отмечает Лариса Могзоева, главный специалист теплотехнической инспекции Якутского отделения Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». –Кроме этого, до 1 января 2019 года потребители обязаны установить и ввеести в эксплуатацию приборы учета объектов, тепловая нагрузка которых составляет менее 0,2 Гкал/час. При необходимости вопросы по заключению договора по становке, замене и (или) эксплуатации приборов учета можно решить, обратившись в Якутское отделение Энергосбыта.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики оценят качество промывки систем отопления и готовность объектов потребителей к запуску Заключение энергетиков необходимо потребителю для получения им акта, который служит основанием для получения им в администрации города паспорта о готовности к ОЗП.

Помимо выполнения технических требований, для получения паспорта готовности предприятиям и организациям необходимо погасить долги за тепло и горячее водоснабжение. На 1 июня общая сумма задолженности потребителей Якутска за тепловую энергию составляет 1 169,3 млн рублей, из них 699,4 млн рублей приходится на долги управляющих компаний и ТСЖ, 39,2 млн рублей – задолженность гаражно-строительных кооперативов.

В отношении потребителей-должников применяется весь комплекс мер, который предусматривает действующее законодательство, включая ограничения подачи энергоресурса. В ближайшее время планируется ограничить теплоснабжение более 300 потребителей-юридических лиц, долг которых превышает 243 млн рублей.

Энергосбыт настоятельно рекомендует всем потребителям-должникам урегулировать вопросы задолженности в ближайшее время.