В Якутске начала работу выставка “Радуга Севера”

С 04 мая 2017 г. начала работу Республиканская выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства школьников «Радуга Севера» во Дворце детского творчества г. Якутска. Сегодня состоялось торжественное открытие выставки. Это одно из самых ярких и заметных мероприятий в сфере дополнительного образования республики. Выставку торжественно открыли заместитель министра образования и науки Якутии Эдуард Кондратьев и директор Республиканского ресурсного центра “Юные якутяне” Мария Петрова. В приветственной речи Эдуард Владимирович отметил, что цель мероприятия – создание благоприятных условий для выявления и поддержки талантливых и одаренных детей по прикладному творчеству и изобразительному искусству. Здесь выставлены лучшие детские работы, прошедшие отбор на улусном или городском уровне. Экспозиция является своеобразным итогом работы обучающихся кружков и студий, которые демонстрируют свои достижения.

По словам директора Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Марии Петровой, по итогам выставки будет издан виртуальный каталог, и любой желающий сможет полюбоваться работами детей-умельцев Якутии, приобщиться к богатой культуре нашей республики.

Отметим, что Республиканская выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства школьников «Радуга Севера» является постоянным проектом Министерства образования и науки и Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

На выставке представлено около 1 000 живописных работ и изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных в различных техниках из 15 улусов. Среди них ювелирные изделия, резьба по дереву и кости, кузнечное дело, керамика, плетение из конского волоса, роспись по дереву и стеклу, пэчворк, вязание, вышивка, шитье, инвертированная аппликация, гильоширование, ковроткачество, изделия из кожи, меха, бересты, бисера, куклы народов Якутии, батик, шелкография, точечная роспись, смешанная техника, аксессуары, сувениры. Широко представлено изобразительное искусство. Ни один посетитель не останется равнодушным, взглянув на работы, наполненные особой энергетикой тепла, душевности, детского очарования и волшебства.

Кроме того, на выставке можно пройти мастер-классы известных мастеров республики, а талантливые дети совместно со своими педагогами покажут свои умения создавать удивительные вещи своими руками.

Ни один посетитель не остался сегодня равнодушным, взглянув на работы, наполненные особой энергетикой тепла, душевности, детского очарования и волшебства.

Посетить выставку можно 4-5 мая во Дворце детского творчества г. Якутска (ул. Кирова, 20).