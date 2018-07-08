В Якутске начала работу народная приемная Айсена Николаева

В столице республики при поддержке общественных объединений создана народная приемная кандидата на пост Ил Дархана Айсена Николаева.

«Мы приглашаем жителей республики внести предложения в программу кандидата на пост главы Якутии. Наша задача — выступить единым фронтом», — заявил на открытии 6 июня сопредседатель движения Афанасий Ноев.

Лидерам общественного мнения выдали мандаты доверия народного движения «Поддержим Айсена Николаева». По словам Афанасия Ноева, мандаты выданы тем, кто готов выехать в любую точку республики для продвижения основной цели — консолидации общества.

Обладатель удостоверения, председатель Ассоциации чукчей Жанна Дьячкова отметила, что в тяжелый период весеннего паводка приезд врио главы Якутии в Нижнеколымский улус и принятые им решения воодушевили северян. «Попросила своих сородичей, чтобы поддержали Айсена Сергеевича. Уверены, что, приняв правильное решение в сентябре, мы выберем новую жизнь. Для этого есть основания», — сказала отличник культуры Якутии.

Народное движение в поддержку кандидата на пост главы Якутии Айсена Николаева создано по инициативе землячества Таттинского улуса. Идею поддержали во всех районах республики.

По словам координатора штаба Владимира Аржакова, сегодня в ряды сторонников влились общественные представители северных районов, национальных общин, землячеств, деятелей культуры и спортивных сообществ.

Народная приемная расположена по адресу: Якутск, Петровского, 2, кабинет №120. Приемная работает с 9 до 18 часов без выходных.

Информации об открытии общественных приемных других кандидатов в редакцию пока не поступала.