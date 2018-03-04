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4 марта 2018, 17:02
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В Якутске на «зебре» сбили внучку и бабушку

03 марта около 7 часов вечера в дежурную часть столичного ГИБДД поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Каландаришвили и Лермонтова был совершён наезд на двух пешеходов. 

В ходе проверки поступившей информации было установлено, что 21-летний водитель автомашины Тойота Ноах при повороте направо не предоставил преимущество и совершил наезд на школьницу и её бабушку, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП им были причинены различные ушибы. 

Водитель, стаж вождения которого составляет 3 года, в момент происшествия был трезв. С его слов он вовремя не успел остановить транспортное средство из-за скользкости на дороге.

Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам в условиях гололеда соблюдать безопасный скоростной режим.

В первую очередь необходимо снижать скорость при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, вблизи образовательных учреждений, а так же в местах массового скопления людей. Пешеходам следует переходить дорогу только после того, как транспортные средства остановились и уступают вам дорогу.

Помните, что во время гололёда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!

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Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия). 
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