В Якутске на «зебре» сбили внучку и бабушку

03 марта около 7 часов вечера в дежурную часть столичного ГИБДД поступило сообщение о том, что на перекрестке ул. Каландаришвили и Лермонтова был совершён наезд на двух пешеходов.

В ходе проверки поступившей информации было установлено, что 21-летний водитель автомашины Тойота Ноах при повороте направо не предоставил преимущество и совершил наезд на школьницу и её бабушку, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП им были причинены различные ушибы.

Водитель, стаж вождения которого составляет 3 года, в момент происшествия был трезв. С его слов он вовремя не успел остановить транспортное средство из-за скользкости на дороге.

Госавтоинспекции настоятельно рекомендует автомобилистам в условиях гололеда соблюдать безопасный скоростной режим.

В первую очередь необходимо снижать скорость при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, вблизи образовательных учреждений, а так же в местах массового скопления людей. Пешеходам следует переходить дорогу только после того, как транспортные средства остановились и уступают вам дорогу.

Помните, что во время гололёда тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз!