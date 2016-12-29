В Якутске на ул. Кальвица горели кооперативные гаражи

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

г.Мирный. 28 декабря в 00.28 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частных дачах на шоссе 50 лет Октября. В результате пожара одна дача была повреждена огнем по всей площади, еще в одной даче огнем была повреждена веранда на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава и 3 единицы техники.

п.Кысыл-Сыр, Вилюйский район. 28 декабря в 03.49 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 4-х квартирном жилом доме на ул. Губкина. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли дом от уничтожения огнем, были эвакуированы 4 человека. В результате пожара огнем были повреждены стены и потолочные перекрытия в двух квартирах, а также кровля дома на общей площади 72 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

г.Якутск. 28 декабря в 07.31 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах на ул.Кальвица. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли гаражи от уничтожения огнем. В результате пожара огнем было повреждено имущество в одном из гаражей на площади 4 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Чурапчинский район. 28 декабря в 17.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на участке Бэрэ на ул.Макарова. Прибывшие пожарные добровольной пожарной команды и малочисленной пожарной части не допустили распространение пламени и спасли гараж, а также 2 автомашины от уничтожения огнем. В результате пожара огнем были повреждены стены и потолочное перекрытие в гараже на площади 4 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица техники малочисленной пожарной части, а также 4 человека добровольной пожарной команды.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!