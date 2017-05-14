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14 мая 2017, 16:10
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В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель

13 мая в половине 10 часов вечера на ул. Чернышевского напротив д. № 50/1 произошло дорожно – транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительным данным установлено, что водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла Филдер», следуя со стороны города, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство юзом выехало на встречную полосу движения и совершило столкновение с автомобилем «Тойота Креста». Удар, который пришелся в сторону водителя, был такой силы, что для извлечения водителя и пассажира «Филдера» понадобились спасатели со специальными инструментами.

Вскоре из искореженного автомобиля вытащили пострадавшего пассажира, который немедленно был доставлен в реанимационное отделение с тяжелыми травмами, и тело погибшего водителя.

В ходе разбирательств выяснилось, что погибший – 15-летний подросток, на переднем сидении с ним находился его одноклассник. В момент ДТП автомашиной «Тойота Креста» управляла женщина, перевозившая на заднем сидении своего 7-летнего сына без детского удерживающего устройства. Они так же с различными травмами были доставлены в приемный покой медицинского учреждения.

Прибывшая на место происшествия мать погибшего восьмиклассника пояснила, что в тот вечер ее сын пошел выгуливать собаку на территории Зеленого луга, ключи от автомобиля он без ведома родителя взял из сумки. Однако, позже родительница призналась, что ранее разрешала ему управлять транспортным средством.

Печален тот факт, что из-за беспечности родителей погибают и калечатся жизни детей. Недавний случай, произошедший в с. Сырдах, где 16-летний подросток совершил наезд на 7-летнего велосипедиста причинив ему тяжелые травмы, к сожалению, не стал причиной усиления контроля над несовершеннолетними и недопущения подростков к управлению транспортными средствами.

Пока каждый родитель не поймет, что транспортное средство – это источник повышенной опасности, а не «игрушка» в руках несовершеннолетних подобные дорожно – транспортные происшествия, в которых погибают и травмируются дети, скорее всего, будут продолжаться.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям не допускать к управлению автомобилем или мотоциклом несовершеннолетних лиц, не имеющих водительского удостоверения и соответствующего опыта вождения. Без водительского удостоверение, полученного после усвоения Правил дорожного движения, подобные стремления чаще всего заканчиваются трагично.

 

 

 

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Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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