В Якутске на ул. Авиаторов сгорело помещение технического назначения

20 мая 2017 г. в 13.15 в малочисленную пожарно–спасательную часть поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Оленеводов в с. Сасыр Момского района. Пожарные подразделения были на место через две минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена дома на площади 3 кв.м и вещи на площади 2 кв.м. Общая площадь пожара – 5 кв.м. Предполагается, что причина пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Предположительно из-за короткого замыкания электропроводки произошел пожар в помещение технического назначения на ул. Авиаторов в г. Якутске. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара составила 24 кв.м. Ущерб устанавливается.

20 мая в 16.48. на ул. Новая в с. Кюндядя Сунтарского района произошел пожар в частной бане. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара составила 15,75 кв.м. Предполагается, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Ущерб устанавливается.

В г. Якутске на ул. Гризадубова произошел пожар в частном гараже. Вызов о пожаре поступил на пульт «01» в 23.25., спустя семь минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место горело строение. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади. Общая площадь пожара составила 20 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».