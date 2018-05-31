В Якутске на три дня перекроют улицу Чернышевского

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Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска сообщает, что в связи с проведением работ по замене трубопровода сетей канализации и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств по улице Чернышевского в районе пересечения с улицей Автодорожная на период с 19:00 часов 01 июня по 06:00 часов 04 июня 2018 года.
Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно указанной схеме.
Источник: якутск.рф.