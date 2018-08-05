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Общество
5 августа 2018, 11:40
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В Якутске на следующей неделе состоится митинг
12 августа 2018 г. в 12-00, на Комсомольской площади г. Якутска состоится, согласованный с властями митинг, в защиту многодетных семей, получивших участки по ФЗ 138.
Источник:
Председатель квартала Северный ХОЛОДИНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.
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#В Якутске на следующей неделе состоится митинг
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