В Якутске на Покровском тракте нетрезвый водитель попал в ДТП

30 апреля в 5 часов 27 минут утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на Покровском тракте в районе поворота к п. Табага.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Исис» не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства с дороги.

В результате автоаварии 25-летняя пассажирка микроавтобуса получила травмы головы, ушиб легких и множественные ушибы, врачи ей назначили амбулаторное лечение.

Как показало медицинское освидетельствование 32-летний автомобилист, стаж вождения которого составляет 11 лет, находился в состоянии алкогольного опьянения, технический прибор алкотестер показал 1,00 мг/л.

В объяснении водитель указал, что в момент автоаварии в салоне «Тойоты» находились 4 пассажира, которых он согласился подвезти по пути, а при повороте к пос. Табага у мужчины внезапно в глазах потемнело, и он потерял управление над автомашиной.

На водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Трудно понять психологию поведения таких нарушителей, и, между прочим, они сами после протрезвления и оценки ущерба, нанесенного в результате пьяного выезда, не могут вразумительно дать объяснение своим неадекватным действиям. Нельзя понять и пассажиров, которые добровольно садятся в салон автомобиля к пьяному водителю, которому не терпится прокатить «с ветерком» своих знакомых или случайных попутчиков.

Конечно, никто не сможет запретить взрослому человеку употреблять спиртосодержащие напитки, но если в ближайшее время этот человек собирается сесть за руль транспортного средства, то стоит задуматься о последствиях своих действий. При этом водителю надо принять для себя очень важное решение – ни в коем случае, и ни при каких обстоятельствах не садиться за руль в нетрезвом виде.