В Якутске на перекрестке Лермонтова — Красильникова установят дорожные камеры

В столице установят шестой по счету стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Лермонтова — Сергеляхское шоссе — Красильникова.

Управление автодорог планирует установить стационарный комплекс «Перекресток» в августе — начале сентября. На этом участке нередки дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, система имеет двойное назначение и будет способствовать раскрытию преступлений.

Всего в республике действует 56 систем фотовидеофиксации. С начала года с их помощью выявлено свыше 200 тысяч нарушений ПДД, выписано штрафов на сумму 136 млн рублей. Взысканные средства поступают в бюджет республики и в дальнейшем направляются на обеспечение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт автодорог республиканского и местного значения.