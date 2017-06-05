В Якутске на научной конференции обсудят вопросы генетики и здоровья

В целях представления научных достижений молодых ученых в области медицинской генетики, обсуждения современных методов диагностики, лечения и профилактики наследственных и мультифакториальных заболеваний в Якутии, выявления и систематизации актуальных проблем медицинской генетики, 8-9 июня 2017 г. в г.Якутске состоится II Молодежная научная конференция с международным участием «Генетика и здоровье: актуальные вопросы и современные технологии», посвященная Году Молодежи, 60-летию высшего медицинского образования в Республике Саха (Якутия) и 25-летию ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины».

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); Министерство по делам молодёжи и семейной политике Республики Саха (Якутия); ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»; ГАУ РС (Я) «Республиканская больница №1 – Национальный центр медицины».

Основными направлениями конференции являются: генетика моногенных и многофакторных заболеваний; медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика; современные технологии диагностики наследственных болезней; орфанные болезни; популяционная генетика; формирование здорового образа жизни.

В рамках конференции будут проведены школа для пациентов с орфанными заболеваниями с обсуждением законодательных аспектов оказания медицинской помощи, школа для практикующих врачей с разбором клинических случаев, научно-практический семинар по диагностике и современным методам лечения наследственных болезней с участием приглашенных лекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Франции и Японии. Будут представлены результаты совместных исследований с японскими учеными по изучению нового заболевания, внесённого в международный каталог OMIM.

Гости конференции:

1) Назаренко Людмила Павловна, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, руководитель лаборатории наследственной патологии (г.Томск);

2) Никитин Сергей Сергеевич, д.м.н., профессор, руководитель клиники «Практическая неврология» (г.Москва);

3) J. Andoni Urtizberea, PhD, заместитель директора Центра обращений больных с нервно-мышечной патологией госпиталя Марин Эндье, руководитель учебного курса «Школа миологии» в Институте Миологии (г. Париж, Франция)

4) Hidehito Kondo, врач отделения педиатрии Университета Осака (г.Осака, Япония).

5) Хвостикова Елена Аркадьевна – член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при МЗ РФ, директор АНО «Центр помощи пациентам «Геном» (г.Санкт-Петербург).

Планируется проведение конкурса для молодых ученых, лучшие доклады будут отмечены Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я), Медицинским институтом СВФУ. Всем зарегистрированным участникам будут вручены сертификаты участника конференции, будет обсужден и утвержден проект резолюции.

Место проведения: 8 июня 2017г. – г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4, актовый зал ЦОМИД ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ».

9 июня 2017г. – г. Якутск, ул. Кулаковского, 36, актовый зал Клиники Медицинского института ФГАОУ ВО «СВФУ».

Сайт конференции: genhealth.ru

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