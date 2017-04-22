В Якутске на митинге вышло 700 человек

Днём красные кумачи заалели на площади В.И. Ленина: коммунисты, комсомольцы, патриоты и «дети войны», всего около 700 человек собрались на митинг. Член ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев напомнил якутянам о том, каких достижений добилась Советская власть благодаря В.И. Ленину. Затем коммунисты возложили гирлянду и живые цветы к подножью памятника вождю мирового пролетариата.

Эмоциональными и глубоко продуманными были выступления членов Якутского рескома КПРФ Андрея Кривошапкина, Петра Аммосова, Саргыланы Гоголевой, Георгия Артемьева, второго секретаря Якутского рескома комсомола Вячеслава Макарова и других. Они призвали собравшихся не забывать ленинские заветы и вести борьбу за права трудящихся и выступить против заявления депутатов-единороссов в Госдуме о перезахоронении тела В.И. Ленина: «В это смутное и сложное время для единороссов главное — перезахоронить Ленина, а решение вопросов по улучшению жизни простых россиян, для них — дело второстепенное. Участники митинга поручили Виктору Губареву направить в адрес руководства страны телеграмму с требованием жестко пресечь и осудить эту опасную провокацию, которая ведет к разжиганию социальной розни.