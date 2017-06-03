В Якутске на Х. Юряхском шоссе сгорели строения на трех участках

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

2 июня 2017 г. в 00.09. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожар в жилом доме на ул. Дружбы г. Ленска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова, горела кровля дома и пристрой гаражи. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, кровля, два гаража по всей площади и частично квартиры внутри. Общая площадь пожара – 296 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки на вводе. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено три строения.

2 июня 2017 г. в 03.15. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожар в жилом доме на ул. Шабунина п. Зырянка Верхнеколымского района. Через две минуты прибыло пожарное подразделение к месту вызова, к моменту их прибытия было задымление в подъезде. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие в квартире на площади 1 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом.

2 июня 2017 г. в 05.50. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном хотоне ул. Советская с. Намцы Намского района. Через две минуты прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия было задымление в подъезде. В результате пожара огнем поврежден хотон, сарай, туалет по всей площади, забор 20 п.м. и электроопора. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

2 июня 2017 г. в 12.03. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание частной дачи на Х. Юряхское шоссе, 3-я дамба г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через семь минут прибыло первое, горели строения на трех дачных участках. В результате пожара огнем повреждено: две теплицы, хотон, баня, туалет все строения по всей площади, и две теплицы частично. Общая площадь пожара — 26,5 кв.м. Горение травы и мусора на площади 500 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

2 июня 2017 г. в 12.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном хотоне на ул. Бурцева с. Сырдах Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарного подразделения — через три минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено хотон на площади 49 кв.м и стог сена 1,5 тонны. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

2 июня 2017 г. в 15.46. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном гараже на ул. Аммосова г. Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через три минуты горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади. Общая площадь пожара — 20 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».