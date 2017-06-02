В Якутске на гендиректора корпорации возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее ( https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/9500943/ ), следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия), были выявлены и раскрыты факты противозаконных действий членов правления одного из кредитных потребительских кооперативов, которые привели к образованию задолженности в размере 784 млн. рублей перед 1809 пайщиками – жителями республики.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению полномочиями в отношении экс-директора кооператива.

В процессе расследования настоящего уголовного дела следствием установлено, что ряд лиц из числа правлений двух кредитных кооперативов, в нарушение федерального закона «О кредитной кооперации», своих уставов, в целях извлечения выгод и преимуществ для группы коммерческих организаций, осуществляющих добычу песка, производство строительных материалов, конструкций, риэлтерскую деятельность, а также выдачу жилищно-ипотечных займов, возглавляемых одним человеком, осуществили выдачу массовых займов этим организациям.

Установлено, что генеральный директор данной корпорации, путем внедрения подконтрольных ему лиц в правления кредитных кооперативов, в период с 2012 по 2014 годы, определял последовательность расходования полученных от кооперативов займов, распределяя их между своими структурными подразделениями для финансирования текущей деятельности, умышленно не обеспечивая возврат привлеченных от кооператива средств.

Вместе с тем, следствием выявлен еще один факт кредиторской задолженности в размере более 86 млн. рублей по 207 договорам в одном из кредитных кооперативов.

По данным фактам 24 мая возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.33- ч.2 ст.201, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении генерального директора корпорации и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двоих членов правления кредитных организаций.

31 мая генеральный директор корпорации задержан в порядке ст.91 УПК Российской Федерации.

Сегодня пайщики ожидают результаты рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении генерального директора в Якутском городском суде.

Расследование уголовного дела продолжается.