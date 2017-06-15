В Якутске на балконе жилого дома обнаружен муляж гранаты

Сегодня днем в полицию г. Якутск поступило сообщение от жительницы дома по ул. Лермонтова о том, что ею на балконе ее квартиры обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Он находился в сумке с вещами, которую оставил знакомый их семьи.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС, газовой службы, медработники, а также наряды групп задержания Якутского ОВО и взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН территориального управления Росгвардии.

Видео предоставлено пресс-службой МВД по Республике Саха (Якутия)

Были реализованы необходимые меры безопасности граждан, проведена эвакуация жильцов, оцеплена территория. Взрывотехниками ОМОН в ходе проверки было установлено, что взрывное устройство оказалось муляжом гранаты РГД-5.

По данному факту полицией проводится проверка.