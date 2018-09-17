В Якутске на 7 км Старого Покровского тракта и в Мархе сгорели частные дома

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

16 сентября 2018 г. в 16.29. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ярославского г. Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через четыре минуты, из-под крыши шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 6 кв.м. Предполагаемая причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

16 сентября 2018 г. в 20.34. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на 7 километре Старого Покровского тракта в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, горела квартира открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена квартира и кровля на площади 35 кв.м. Причиной возникновения пожара явилось кроткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен дом, автомобиль и надворная постройка.

16 сентября 2018 г. в 22.48. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. 2-я Набережная микрорайона Марха г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через четыре минуты, горел частный дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой на общей площади 58 кв.м. Причиной возникновения пожара явилось кроткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий частный гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!