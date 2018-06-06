В Якутске на 4-полосных дорогах начали наносить двойную сплошную разметку

В 2017 и с начала 2018 года в Якутске по причине пересечения двух и более полос движения при въезде и выезде с прилегающих территорий произошло 146 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых различные травмы получили 32 человека, в том числе 5 детей.

В связи с высокой аварийностью на дорогах с 4-полосным движением начаты работы по нанесению двойной сплошной разметки. Это означает, что водители при выезде с прилегающей территории на 4-х полосную дорогу будут выезжать только с правым поворотом. Въезды с левым поворотом на таких дорогах, соответственно, будут запрещены.

Напомним, что согласно ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ за поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей.

В целях недопущения совершения данного правонарушения Госавтоинспекция рекомендует всем автомобилистам заранее планировать свой маршрут и помнить, что жизнь и здоровье участников дорожного движения превыше всего!