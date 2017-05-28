В Якутске на 12 часов дня проголосовали более пяти тысяч человек

В Якутске на 12:00 часов дня в предварительном голосовании Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли участие 5 098 человек.

Лидирует счетная комиссия, которая находится в здании КЦ «Сергеляхские огни» СВФУ им.М.К.Аммосова – там проголосовало 740 человек, далее СОШ №20 – 419, ЯГСХА – 400, Хатасская СОШ – 376, Медколледж – 377 человек. Всего проголосовало 2,75% от общей численности избирателей.

Всего открылись 23 счетных участка, которые будут работать до 20:00 часов. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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