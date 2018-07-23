В Якутске мужчины отправили пьяную женщину в нокаут

В Якутске трое мужчин отправили в нокаут женщину. Все это произошло возле ночного клуба, сообщает Рамблер.
На кадрах явно нетрезвая женщина пытается с помощью кулаков выяснить отношения с мужчиной, которого защищают приятели. Им от нее неоднократно достается. Выяснение отношений сопровождается бранью. В итоге один из них сильным ударом отправляет невменяемую женщину в нокаут, она падает на асфальт и лежит без движения. Большинство пользователей увиденное возмутило. Однако у мужчин нашлись и защитники, которые вспомнили о «равенстве полов», тем более в ситуации, когда женщина «потеряла право быть женщиной после трёхэтажного мата и пьяной рожи».
«Пускай немножко отдохнёт. Очухается, успокоится и впредь это будет ей уроком», — написали сторонники такого подхода.
«Будь мужик мужиком, да ещё и с мозгами, просто бы отстранился от этой ситуации. Сомневаюсь что данная потасовка, вопрос чести и достоинства», — ответили на это их оппоненты, настаивающие на том, что мужчина ни при каких обстоятельствах не должен так себя вести.
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