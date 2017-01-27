В Якутске мужчине подбросили 6 кг. ртути

На днях гражданин Веригин В.Н. при уборке территории своего гаража, расположенного по ул. Стадухина, обнаружил емкость с неизвестным веществом, похожим на ртуть. Мужчина известил о находке Центральный округ, округ в свою очередь – Якутский комитет охраны природы.

На место происшествия выехал старший госинспектор Якутского комитета охраны природы Альберт Иванов. Стеклянная колба с ртутью была тщательно завернута холщовым мешком. Кто и когда подложил столь опасное вещество, остается тайной.

Опасная находка с общим весом 6,02 кг должна быть доставлена в г. Хабаровск для утилизации, в настоящее время передана на временное хранение фирме «Эко-Партнер». Данная фирма имеет разрешительные документы на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, также обученный персонал, прошедший соответствующее обучение, транспорт и специальные контейнеры для перевозки ртути.

26 января в администрации г. Якутска состоялась комиссия по чрезвычайным делам, где был решен вопрос утилизации металлической ртути. Администрация выделяет 300 тыс. руб. из резервного фонда на транспортировку ртути в г. Хабаровск. На днях будет объявлен конкурс на данный вид услуг.

Благодаря бдительности гражданина и слаженной работе городских властей совместно с Якутским комитетом охраны природы предотвращена экологическая катастрофа.

Справка

Ртуть — вещество I класса опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83), тиоловый яд (чрезвычайно опасное химическое вещество). Предельно допустимая концентрация ртути в атмосферном воздухе составляет 0,0003 мг/м3 (в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к атмосферному воздуху»).