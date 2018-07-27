В Якутске мужчина выпрыгнул из окна больницы

Следователи Якутии проводят проверку по факту смерти мужчины в Республиканском центре медицины №2. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

«Следователь выезжал на место происшествия, провел все необходимые мероприятия по установлению причин смерти мужчины», — сообщила Дворецкая.

Предварительно установлено, что мужчина выпал из окна 7 этажа Медцентра.

Как сообщает news.ykt.ru со слов дежурного персонала и соседа по палате, пациент с определенным заболеванием на фоне возможных личных проблем в состоянии психо-эмоциальной нестабильности стремительно подбежал к окну и выпрыгнул, совершив суицид.