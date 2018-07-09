В Якутске мужчина упал в обморок из-за жары

Из-за жары мужчине стало плохо в центре Якутска. Сотрудники кафе, возле которого мужчина упал в обморок, вызвали скорую помощь. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в администрации кафе.

«Мужчина упал в обморок рядом с нашим кафе, мы сразу вызвали охранное предприятие и службу скорой помощи. Медработники сообщили, что перегрев стал причиной обморока», — сообщили в администрации кафе.

Согласно правилам безопасности, в любых непредвиденных ситуациях вызывается охранное предприятие и служба скорой помощи либо полиция.