В Якутске мужчина ударил ножом любовницу вдвое младше себя

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 г.Якутска по подозрению в причинении телесных повреждений 23-летней местной жительнице задержан 47-летний мужчина.

Установлено, что проживающие совместно мужчина и женщина распивали в своей квартире спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой мужчина схватил нож и ударил им свою сожительницу в область грудной клетки.

Потерпевшая женщина была доставлена в травматологическое отделение республиканской больницы, где дала показания сотрудникам полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.