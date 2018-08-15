В Якутске мужчина рассердился на спящую гостью и ударил ее табуреткой

В дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что в больницу поступила 45-летняя женщина с повреждениями в области головы.

В ходе оперативно-профилактической операции «Быт» участковыми уполномоченными полиции установлен подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель.

Установлено, что в тот день потерпевшая распивала спиртные напитки в доме у подозреваемого. Также выяснилось, что подозреваемый и потерпевшая ведут асоциальный образ жизни, не трудоустроены и распивали алкогольные напитки не первый день. После застолья женщина пошла в комнату спать. Хозяин дома, увидев ранним утром в комнате на полу и в кровати рвотные массы и рядом лежащую женщину, рассердился и, схватив деревянную табуретку, и нанес ею удар по голове женщины. От удара женщина потеряла сознание, ее госпитализировали.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».