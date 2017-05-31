В Якутске мужчина отметил День Защитника Отечества убийством приятелей?

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту обнаружения тел двух мужчин с признаками насильственной смерти криминального характера.

Тела мужчин обнаружили 18 мая 2017 года работники управляющей кампании в техническом этаже дома № 43 по ул. Кузьмина города Якутска. О своей находке сотрудники УК сообщили в правоохранительные органы.

Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия пришли к выводу о том, что преступление совершено несколько месяцев назад, так как тела, помимо множественных колото-резаных ран, имели поздние гнилостные изменения.

30 мая 2017 года оперативными сотрудниками столичной полиции по подозрению в причастности к данному преступлению установлен 35-летний уроженец Кобяйского района.

В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина сообщил, что убийство приятелей совершил в ночь с 22 на 23 февраля 2017 года во время празднования Дня Защитника Отечества.

Задержанный на месте преступления рассказал об обстоятельствах произошедшего и пояснил, что мотивом преступления стала ссора, вызванная совместным распитием спиртных напитков.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.