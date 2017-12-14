В Якутске мужчина нашел на улице паспорт и взял кредит

В полицию г.Якутска поступило заявление от представителя одного из коммерческих банков, расположенных на территории г.Якутска о том, что в июне т.г. неустановленный мужчина оформил потребительский кредит на сумму 40 000 рублей, воспользовавшись чужим паспортом.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» был установлен подозреваемый в совершении мошеннических действий – им оказался 24-летний безработный уроженец Вилюйского района, со слов которого паспорт, зарегистрированный на другого похожего на него внешне мужчину, он нашел на улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.