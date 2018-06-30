В Якутске могут взяться за выращивание японской клубники

Об этом сообщает в соцсети врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.
До конца года в Сырдахе будет запущена вторая очередь круглогодичного тепличного комплекса Саюри — новая теплица площадью 1,2 га.
Это в десять с лишним раз больше нынешней экспериментальной теплицы, с которой сейчас ежедневно снимают до 150 кг огурцов. Министру развития ДВ проект понравился, особенно то, что экологически чистая продукция в первую очередь предназначена детям.
С запуском второй очереди места хватит и для огурцов, и для помидоров, и для зелени. Я рекомендовал инвесторам подумать над расширением ассортимента. Сейчас они рассматривают вопрос сертификации японской клубники.
Будет клубника золотая как и помидоры с огурцами с японской грядки. Эти фрукты и овощи для власти имущей, а не для простых людей..
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