В Якутске могут взяться за выращивание японской клубники

Об этом сообщает в соцсети врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

До конца года в Сырдахе будет запущена вторая очередь круглогодичного тепличного комплекса Саюри — новая теплица площадью 1,2 га.

Это в десять с лишним раз больше нынешней экспериментальной теплицы, с которой сейчас ежедневно снимают до 150 кг огурцов. Министру развития ДВ проект понравился, особенно то, что экологически чистая продукция в первую очередь предназначена детям.

С запуском второй очереди места хватит и для огурцов, и для помидоров, и для зелени. Я рекомендовал инвесторам подумать над расширением ассортимента. Сейчас они рассматривают вопрос сертификации японской клубники.