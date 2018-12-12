В Якутске молодежь встретила «Ночь Конституции»

11 декабря, ночью в Якутске прошло мероприятие «Ночь Конституции», приуроченное 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. Инициатором и организатором проекта выступило Молодежное Правительство Республики Саха (Якутия), соорганизаторами — Мультимедийный парк «Россия – моя история» и Молодежный совет Федерации профсоюзов РС (Я).

В официальной части участие принял Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по государственному строительству и законодательству Алексей Ильич Еремеев, который подчеркнул значение Конституции РФ 1993 года. С приветственной речью выступил директор исторического парка «Россия – моя история» Дмитрий Иванович Соловьев.

По словам одного из организаторов проекта, Ирины Атласовой, такой формат встречи молодых лидеров, активистов проведен впервые, ребята с большим удовольствием в составе сборных команд выполнили задания — прошли интеллектуальный этап «По разделам Конституции» сыграли в логическую Квест-игру. Около 30 ребят в дружеской атмосфере вспомнили и закрепили основные разделы, статьи главного закона страны. Сегодня все мы, граждане России должны верить в свою страну, как сильную, процветающую и влиятельную державу. Мы верим, что сегодня каждый с гордостью может сказать: «Я — гражданин России!».

Организаторы проекта выражают благодарность за предоставленные призы: ПАО «ЛОРП» и др.

Своими впечатлениями поделились участники мероприятия.

Елена Урбан: «Отличное мероприятие прошло с участием студентов, активистов и просто работающей молодежи. Спасибо организаторам. Остались только незабываемые впечатления. Удалось вспомнить историю, было интересно. По завершению мероприятия командам-победителям были вручены призы, что тоже очень приятно».

Святослав Софронеев: «Ребята придумали очень насыщенную, а главное интересную и информативную программу. На протяжении двух часов, мы с неподдельным интересом прошли все этапы игры. Квест-игра продумана до мельчайших подробностей, и все подсказки мастерски спрятаны, зашифрованы по всей территории парка. В итоге самой сплоченной, организованной и прошедшей все этапы, четко следуя инструкциям, стала наша команда — команда синих. Приятно удивили подарки, особенно подарочные сертификаты от магазина «Айгуль». Всем организаторам и спонсорам огромная благодарность. Я считаю, что такие мероприятия очень необходимы современной молодежи — именно здесь мы не только общаемся, но самое главное, просвещаемся. Еще раз благодарю Молодежное правительство, Молодежный совет и парк «Россия — моя история» за замечательное мероприятие и дальнейших успехов в общественной деятельности! С праздником, с юбилеем Конституции РФ!»